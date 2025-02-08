Нападающий «Эдмонтона» Драйзайтль первым в сезоне НХЛ забросил 40 шайб

Он повторил достижение Александра Овечкина.фото: unsplash.com/@markusspiskeНемецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль в ходе игры с «Колорадо Эвеланш» забил две шайбы в ворота противника, установив отметку в 40 заброшенных шайб в текущем сезоне.
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