Нападающий «Эдмонтона» Драйзайтль первым в сезоне НХЛ забросил 40 шайб

Он повторил достижение Александра Овечкина.фото: unsplash.com/@markusspiskeНемецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль в ходе игры с «Колорадо Эвеланш» забил две шайбы в ворота противника, установив отметку в 40 заброшенных шайб в текущем сезоне.