Путин предсказал инфляцию в России около 12% к концу года

Президент отметил, что уровень безработицы в стране находится на историческом минимум — меньше 4%Президент России Владимир Путин сообщил, что к концу года уровень инфляции в стране составит около 12%.
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