В свердловской школе жестоко избили семиклассника, в дело вмешался СКР. Видео

В поселке Сосновый Бор Артемовского городского округа (Свердловская область) 26 ноября в школе №16 14-летний подросток повалил, а затем жестоко избил 13-летнего ученика, с которым они раньше хорошо общались.
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