Будущее технологий: ученые из Москвы и с Урала рассказали на научной конференции о перспективных исследованиях

МОСКВА, 14 февраля, ФедералПресс. Научная конференция с участием молодых специалистов научных и промышленных предприятий, а также студентов ведущих вузов прошла по инициативе государственного научного центра РФ НПО «Орион», входящего в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех».