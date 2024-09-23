Телеграм будет раскрывать номера телефонов и IP-aдреса пользователей правоохранителям по запросам, заявил Павел Дуров.
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Телеграм будет раскрывать номера телефонов и IP-aдреса пользователей правоохранителям по запросам, заявил Павел Дуров.