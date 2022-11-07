Любопытности и невероятности

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Кто здесь сверхдержава? Россия установила фантастический рекорд

Кто здесь сверхдержава? Россия установила фантастический рекорд

До недавнего времени в мире существовало целых две сверхдержавы – США и СССР. После краха последней, американцы какое-то время удерживали свой статус, но сегодня он подвергнут большому сомнению и титул безоговорочной сверхдержавы остаётся вакантным.

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