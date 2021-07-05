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Луис Энрике: «Буду болеть за Италию в финале Евро, если она заслуженно победит Испанию»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался об игре с Италией в 1/2 финала Евро-2020. «Я покинул «Рому» по собственной воле, клуб хотел, чтобы я остался.

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