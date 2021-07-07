Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара

Уровни покупки и продажи EURUSD на 7 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок Покупатели евро как могли старались сохранить рынок под своим контролем, но достаточно слабая фундаментальная статистика по еврозоне навредила их планам.