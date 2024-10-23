Как Крым стал русским

Потемкин Григорий Александрович (1739-1791)8 апреля 1783 года был издан манифест императрицы Екатерины II о присоединении Крыма к РоссииВ Крыму постоянно возникали мятежи, создавая беспокойство на южных границах Российской империи.
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