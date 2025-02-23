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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Более Br2 млн предъявлено к уплате в бюджет по результатам проверки в связи с прекращением деятельности ИП из Бобруйска.

Более Br2 млн предъявлено к уплате в бюджет по результатам проверки в связи с прекращением деятельности ИП из Бобруйска.

Более 2 млн рублей предъявлено к уплате в бюджет по результатам проверки в связи с прекращением деятельности индивидуального предпринимателя из Бобруйска, в ходе которой выявлена схема незаконной минимизации налоговых обязательств.

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