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Нидерланды вывезли из США и Канады 86 тонн золота из-за «геополитической напряжённости»

Нидерланды вывезли из США и Канады 86 тонн золота из-за «геополитической напряжённости»

Центральный банк Нидерландов перевёл 86 тонн золотых резервов из США и Канады в Лондон. Регулятор объяснил это решение растущей геополитической напряжённостью.

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