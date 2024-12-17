В Петербурге мужчине предъявлено обвинение после стрельбы у магазина

В Санкт-Петербурге Следственный комитет предъявил обвинение в покушении на убийство 44-летнему местному жителю, который 16 декабря выстрелил в голову сотруднику магазина в Кировском районе из травматического пистолета.
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