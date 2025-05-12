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Московский комсомолец в Израиле

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Личная победа Трампа – дипломатический крах союзника?

Личная победа Трампа – дипломатический крах союзника?

Возможное освобождение американо-израильского заложника ХАМАС Идана Александера становится лишь очередным непредсказуемым шагом, где Трамп всё чаще передвигает свои пиар интересы, не спрашивая мнения главного союзника на Ближнем ВостокеСообщение канцелярии главы правительства Израиля о возможном освобождении военнослужащего Идана Александера силами ХАМАСа "в знак доброй воли к американцам" становится не столько гуманитарным жестом, сколько симптомом тревожной тенденции в американо-изр .

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