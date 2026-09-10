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«Дома и больницы – к чёрту. Главное – военные расходы!» – министр обороны Британии

«Дома и больницы – к чёрту. Главное – военные расходы!» – министр обороны Британии

Британия увеличит расходы на оборону до 3,5% от ВВП к 2035 году. Об этом в британском парламенте заявил министр обороны Уэс Стритинг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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