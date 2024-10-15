Узбекистан сближается с талибами и инвестирует в Афганистан миллиарды долларов

17 августа делегация Узбекистана посетила Кабул. В ходе переговоров стороны отметили, что «отношения между странами основаны на принципах дружбы, сотрудничества и добрососедства», а Узбекистан рассматривает Афганистан как неотъемлемую часть Центральной Азии.