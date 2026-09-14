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Царьград

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Советские продукты, пропавшие из магазинов вместе со страной: А может, и правильно, что пропали?

Советские продукты, пропавшие из магазинов вместе со страной: А может, и правильно, что пропали?

Колбаса "Докторская", газировка "Байкал", плавленый сырок "Дружба" – всё это легенды времён СССР. Их можно увидеть в магазинах и сейчас (правда, поклонников у них из-за обилия западных брендов стало сильно меньше).

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