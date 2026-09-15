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AntennaDaily

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Группа Oasis объявила о масштабном туре по США и Европе в 2027 году

Группа Oasis объявила о масштабном туре по США и Европе в 2027 году

Oasis решили не превращать свое долгожданное воссоединение в короткий ностальгический эпизод. Лиам и Ноэл Галлахеры объявили новый большой тур — с мая по сентябрь 2027 года группа выступит в Великобритании, Европе, США и Ирландии, а завершит маршрут четырьмя концертами в легендарном Knebworth Park.

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