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«Челси» – «Уимблдон». Онлайн-трансляция начнется в 21:45

«Челси» – «Уимблдон». Онлайн-трансляция начнется в 21:45

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:45 по московскому времени. Челси – Уимблдон Дата проведения 30 августа, 21.

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