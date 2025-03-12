Шеремет: Россия не позволит себя обмануть в прекращении украинского конфликта

РФ заинтересована в мирном урегулировании Депутат Государственной думы Михаил Шеремет в беседе с информационным агентством ТАСС заявил, что Россия не заинтересована в продолжении конфликта на Украине и не позволит ввести себя в заблуждение.
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