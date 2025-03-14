Советник Уолтц: США допускают закрепление за Россией Крыма и Донбасса

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу Fox News заявил, что Вашингтон не исключает возможности закрепления суверенитета России над новыми территориями в рамках мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине.
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