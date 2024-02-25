Шри-Ланка проведет расследование из-за слов об отказе в продлении виз россиянам

Президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе призвал разобраться в причинах и деталях заявления генерального комиссара миграционной службы страны Харша Илукпития о прекращении продления долгосрочных виз россиянам и украинцам.
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