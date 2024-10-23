Почему Сергей Жуков вынужден бороться за права на песни «Руки вверх!»

Артист требует в суде провести экспертизу договора, подписанного с лейблом «Джем» Известный российский певец, солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков продолжает борьбу за восстановление прав на культовые альбомы группы.
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