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Петербургский дневник

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Почему Сергей Жуков вынужден бороться за права на песни «Руки вверх!»

Почему Сергей Жуков вынужден бороться за права на песни «Руки вверх!»

Артист требует в суде провести экспертизу договора, подписанного с лейблом «Джем» Известный российский певец, солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков продолжает борьбу за восстановление прав на культовые альбомы группы.

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