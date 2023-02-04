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Байден не стал отвечать на вопросы журналистов о том, когда и как он уберет китайский шар-разведчик, и ушел с брифинга

Байден не стал отвечать на вопросы журналистов о том, когда и как он уберет китайский шар-разведчик, и ушел с брифинга

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не стал отвечать на вопросы представителей СМИ о том, когда и как он уберет китайский разведывательный шар, и покинул брифинг.

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