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Лукашенко подарил икону храму в Логойске на Рождество Христово

Лукашенко подарил икону храму в Логойске на Рождество Христово

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил храм святителя Николая Чудотворца в Логойске. В ходе визита на Рождество Христово он поздравил прихожан и обменялся ценными иконами с духовенством, выразив уважение к древней русской традиции.

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