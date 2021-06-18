Происшествия

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В Чукотском автономном округе завершено расследование уголовного дела по факту смерти двух малолетних детей, погибших в результате нарушения правил безопасности при проведении снегоуборочных работ

Следственными органами СУ СК России по Чукотскому автономному округу завершено расследование уголовного дела по факту смерти двух малолетних детей в поселке Беринговский.

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