Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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Что приготовить утром за 15 минут / Ленивые завтраки на каждый день

Что приготовить утром за 15 минут / Ленивые завтраки на каждый день

Завтрак — самый важный прием пищи за день. Но что делать, когда хочется полежать в кровати еще пять минут или вовсе нет времени готовить утром? Делимся полезными рецептами, которые выручат, когда вы спешите или просто лень делать что-то сложное.

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