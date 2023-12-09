Израильтяне потребовали от правительства Нетаньяху переговоров с ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 декабря, ФедералПресс. Тысячи израильтян собрались в субботу вечером на митинг в центре Тель-Авива с требованием проведения переговоров с ХАМАС для освобождения всех оставшихся заложников из сектора Газа, пишет All Israel News.
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