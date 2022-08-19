В Госдепе испугались возможности признания России «спонсором терроризма»

Издание Politico рассекретило страх США перед признанием России "страной - спонсором терроризма". По данным издания, представители Госдепа тайно предупредили Конгресс о проблемах, которыми будет грозить признание России "спонсором терроризма".
Издание Politico рассекретило страх США перед признанием России "страной - спонсором терроризма". По данным издания, представители Госдепа тайно предупредили Конгресс о проблемах, которыми будет грозить признание России "спонсором терроризма".
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