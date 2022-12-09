Подготовка госпереворота в Германии обросла интересными подробностями

В ходе крупномасштабных оперативно-розыскных мероприятий, облав и обысков, в одиннадцати федеральных землях Германии были арестованы 25 членов секретного антиправительственного движения.
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