Позитив для оптимистов

3 297 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    В корень  ...политическая воля должна быть , пока собственное , не имитационное заграничное , а именно собственное , ...Переезд европейск...
  • Елена Бреслова
    "ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад!" похоже это про Путина...Немцы переметнули...
  • Николай
    Штаты вышли из скольких Договоров!? Из 4-х, 5-ти? Мы выходим из Договора по испытанию ЯО в 3-х сферах и анонсируем по...К атакам на русск...

Подготовка госпереворота в Германии обросла интересными подробностями

Подготовка госпереворота в Германии обросла интересными подробностями

  В ходе крупномасштабных оперативно-розыскных мероприятий, облав и обысков, в одиннадцати федеральных землях Германии были арестованы 25 членов секретного антиправительственного движения.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх