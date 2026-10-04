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Важно запомнить раз и навсегда: можно ли заливать уксус в стиральную машину

Столовый уксус можно использовать в стиральной машине как для ухода за техникой, так и во время стирки, однако безопасным считается только умеренное применение средства.

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