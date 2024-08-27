Кириллов: в ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения ВСУ химикатов

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что в ходе проведения специальной военной операции было зарегистрировано более 400 случаев применения украинскими военными токсичных химикатов.
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