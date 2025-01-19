Капитан Дандыкин: взятие Красноармейска откроет путь в Днепропетровскую область

Действующие в зоне спецоперации российские войска освободили за неделю шесть населенных пунктов. В их числе оказались села Нескучное и Времевка, входящие в агломерацию с Великой Новоселкой — последним из укрепрайоном ВСУ на юге Донецкой Народной Республики.