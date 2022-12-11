Володя XXL о Гатагове: «Он мне нравится как тренер, но Сос не хочет в «Броуки». Он немного другой»

Форвард «БроукБойз» Володя XXL поделился мнением о приглашении Сослана Гатагова в команду – Хотел бы еще раз поработать с Гатаговым? – Да, мне нравится Сос как тренер, но, мне кажется, он не хочет в «Броуки».
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