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Без «жестов доброй воли» армия Украины не способна добиваться стратегического успеха на фронте, а потому превращается в придаток спецслужб

Без «жестов доброй воли» армия Украины не способна добиваться стратегического успеха на фронте, а потому превращается в придаток спецслужб

За чехардой в составе украинского генералитета стоит обозначившаяся в последнее время проблема. Речь идёт о том, что украинская армия, несмотря на все те огромные пакеты военной помощи и невероятные объёмы разведданных, который ей были переданы, способна исключительно на локальные и временные акции.

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