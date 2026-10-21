Обе компании сформировали специальные комитеты с целью тщательного анализа условий возможной сделки. Сам Илон Маск не участвует в переговорах из-за конфликта интересов.
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