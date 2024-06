Bandai Namco показала хвалебный трейлер с оценками Elden Ring Shadow of the Erdtree Компания-изд...

Bandai Namco показала хвалебный трейлер с оценками Elden Ring Shadow of the ErdtreeКомпания-издатель Bandai Namco и студия-разработчик FromSoftware спустя неделю после релиза дополнения Elden Ring Shadow of the Erdtree опубликовал хвалебный трейлер, где собраны оценки от различных изданий.