Bandai Namco показала хвалебный трейлер с оценками Elden Ring Shadow of the Erdtree Компания-изд...

Bandai Namco показала хвалебный трейлер с оценками Elden Ring Shadow of the ErdtreeКомпания-издатель Bandai Namco и студия-разработчик FromSoftware спустя неделю после релиза дополнения Elden Ring Shadow of the Erdtree опубликовал хвалебный трейлер, где собраны оценки от различных изданий.
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