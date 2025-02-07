Российского солдата, потерявшего на СВО часть черепа, хотят сослать на гауптвахту

Российского ветерана боевых действий, потерявшего в ходе боев в зоне специальной военной операции часть черепа, хотят сослать на гауптвахту из-за ссоры с медсестрами госпиталя имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге.
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