Депутат Гаврилов предложил реформу пенсионной системы без повышения пенсионного возраста

Повышать пенсионный возраст в России не обязательно – улучшить эффективность пенсионной системы можно за счет усиления накопительных механизмов и донастройки системы надбавок за более поздний выход на пенсию.
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