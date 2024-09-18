Дети идут на тяжкие преступления, становятся убийцами и бандитами, осознавая свою безнаказанностьЙ

Виктор Гайдуков

Очевидно, что детская преступность растёт и становится всё более жестокой и циничной. И для этого в нашем обществе созданы все условия. Например: в школе двойки ставить нельзя, оставить на второй год за неуспеваемость нельзя, исключить из школы нельзя, мы даже запретить пользоваться телефонами на уроках не можем. А вызывать в школу родителей учителя опасаются, потому, что от родителей можно получить не помощь в воспитании ребёнка, а хамство и высокомерие, которые сделают ребёнка ещё хуже. Учителя стали обслуживающим персоналом. А что касается понимание ребёнком ответственности, то я, вырастивший детей, внуков и имеющий правнуков знаю точно, что ребёнок начинает понимать что такое хорошо и что такое плохо ещё до того, как начнёт разговаривать. Работать с ребёнком надо и воздействовать своим примером. Дети, иногда, понимают гораздо больше чем нам кажется. Теперь о строгости наказаний, в том числе уголовных. Дети, конечно же понимают и сами свою безнаказанность по малолетству, а добрые дяди и тёти, когда им это потребуется, ещё больше утвердят детей в понимании своей безнаказанности и тогда ребёнок не имеющий границ может натворить столько бед, что взрослым станет страшно. А вот закон, предусматривающий суровое наказания, ну скажет так - лет с 10, станет для детей хорошей прививкой от делания глупостей, то есть закон будет не столько карать за преступления, сколько предупреждать эти преступления. Пора нам уже стряхнуть с себя эту пыль показного либерализма и так называемой прозападной демократии. Давайте говорить и понимать не только права, но и обязанности каждого человека друг перед другом и перед государством, а государства перед народом.