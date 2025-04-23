Анна Плетнева решилась на пластику: что хочет изменить в себе солистка «Винтажа»

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева впервые задумалась о пластике. Какой частью тела недовольна артистка? И во сколько ей может обойтись хирургическое вмешательство? Как певице удается совмещать работу с воспитанием троих детей? Смогла ли она наладить отношения со старшей дочерью? И правда ли звезда решилась на четвертого ребенка? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».