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Не хотят к Бандере в гости: на Украине расформировывают «Правый сектор» 

Не хотят к Бандере в гости: на Украине расформировывают «Правый сектор» 

Украинское командование начало переформирование запрещённого в России ДУК «Правый сектор», бойцы которого отказались выполнять самоубийственные приказы.

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