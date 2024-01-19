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Закон, порядок, государство

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Сотрудники уголовного розыска Кабардино-Балкарии установили подозреваемых во взломе банкомата

9 января 2024 года около трех часов ночи в дежурную часть ОМВД России по Чегемскому району позвонил начальник службы безопасности отделения банка и сообщил, что в помещении сработала охранная сигнализация.

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