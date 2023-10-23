Небензя указал на безнаказанность виновных в избиении россиянина в Косово

Во время заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя заявил, что виновные в избиении и задержании российского сотрудника Миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова до сих пор не привлечены к ответственности.
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