На Алтае экс-налоговика обвиняют во взятке на 40 млн рублей

Трем участникам преступной группы в Республике Алтай, включая бывшего начальника налоговой инспекции, предъявлено обвинение в получении взятки в размере 40 миллионов рублей, согласно сообщениям Следственного управления Следственного комитета по региону.
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