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Царьград

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Панама вышла из проекта "Один пояс, один путь": нейтралитет канала сохранён

Панама вышла из проекта "Один пояс, один путь": нейтралитет канала сохранён

Правительство Панамы решило выйти из инициативы "Один пояс, один путь". Операционный вице-президент Панамского канала Борис Морено подтвердил, что это не повлияет на принцип нейтралитета канала и свободный транзит всех судов.

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