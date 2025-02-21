Екатерина Кондратьева: «Совместные усилия ведут к большим победам»

В преддверии Дня защитника Отечества руководитель регионального отделения Народного фронта рассказала, почему доверяет волонтерам «серебряного возраста» и как дети из Донецка отреагировали на помощь жителей блокадного Ленинграда - Екатерина, вы возглавили региональное отделение Народного фронта в 2022 году.