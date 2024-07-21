Три девИцы или Кой-чего про Демографию

ВераВерная Ну так в вашем понимании - это не в понимании Пушкина))) Думайте дальше что хотите.

Дмитрий Гурин Как по моему мнению, Пушкин страдал сильной паранойей, а это достаточно серьезное психическое заболевание, из-за чего и погиб. Он конечно гений но все же он в первую очередь был человеком......