Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 320 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай
    Ну вот, родился мальчиком. Был парнем, мужчиной. Отслужил в Советской Армии. Женился. У нас с женой двое детей - маль...Реплика к статье ...
  • Дмитрий Гурин
    Они уже "разрешили" и удары по Крыму, Донецку и Севастополю просто развязывают нам руки в плане поставок ракет "нужны...Закон бумеранга. ...
  • ВераВерная
    Гурин, вы сами-то поняли что написали? Как по моему мнению, паранойя - это из вашего анамнеза.Три девИцы или Ко...

Три девИцы или Кой-чего про Демографию

Три девИцы или Кой-чего про Демографию

Ояё-оой! Вымираем!!! Почему никто ничё нидеээлаит?! - Не надо истерик. Читайте гениев, там всё написано.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Ну так в вашем понимании - это не в понимании Пушкина))) Думайте дальше что хотите.
Ответить
1 час.
Дмитрий Гурин
Как по моему мнению, Пушкин страдал сильной паранойей, а это достаточно серьезное психическое заболевание,  из-за чего и погиб. Он конечно гений но все же он в первую очередь был человеком......
Ответить
1 час.
ВераВерная
Гурин, вы сами-то поняли что написали? Как по моему мнению, паранойя - это из вашего анамнеза.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх