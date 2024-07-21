Ояё-оой! Вымираем!!! Почему никто ничё нидеээлаит?! - Не надо истерик. Читайте гениев, там всё написано.
Три девИцы или Кой-чего про Демографию
Комментарии
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ВераВерная
Ну так в вашем понимании - это не в понимании Пушкина))) Думайте дальше что хотите.
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1 час.
Дмитрий Гурин
Как по моему мнению, Пушкин страдал сильной паранойей, а это достаточно серьезное психическое заболевание, из-за чего и погиб. Он конечно гений но все же он в первую очередь был человеком......
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1 час.
ВераВерная
Гурин, вы сами-то поняли что написали? Как по моему мнению, паранойя - это из вашего анамнеза.
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1 час.
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