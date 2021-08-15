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В ФРГ описали последствия отказа от «Северного потока — 2». «Конец Германии»

В ФРГ описали последствия отказа от «Северного потока — 2». «Конец Германии»

Российский газопровод «Северный поток — 2» для ФРГ жизненно необходим, считает немецкий политик После отказа канцлера ФРГ Ангелы Меркель от развития ядерной энергетики, российский трубопровод «Северный поток — 2» стал для Германии незаменимым.

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