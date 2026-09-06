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Шняги.Нет

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Свежие мемы недели: 50 оттенков воскресенья

Свежие мемы недели: 50 оттенков воскресенья

В воскресенье днем кажется, что впереди еще целая вечность. До понедельника далеко, важные дела подождут, а диван не предъявляет никаких претензий.

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