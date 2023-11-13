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Крымское информационное агентство

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Крымчане могут принять участие в общественных слушаниях бюджета республики

Крымчане могут принять участие в общественных слушаниях бюджета республики

Общественное обсуждение проекта крымского бюджета на 2024-2026 годы состоится в онлайн формате Фото: Наталья СомоваМинистерство финансов Республики Крым проводит в онлайн формате общественное обсуждение по проекту бюджета Республики Крым на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

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