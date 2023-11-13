Крымчане могут принять участие в общественных слушаниях бюджета республики

Общественное обсуждение проекта крымского бюджета на 2024-2026 годы состоится в онлайн формате Фото: Наталья СомоваМинистерство финансов Республики Крым проводит в онлайн формате общественное обсуждение по проекту бюджета Республики Крым на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.